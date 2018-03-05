Викрито 10 пособників бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Викрито мешканців Слов’янська, Краматорська, Лиману, які в 2014 році працювали на блокпостах терористів, а також блокували техніку ЗСУ, про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
“Завдяки співпраці з громадянами України цього тижня правоохоронці викрили 10 учасників незаконних збройних формувань. Найманці, віком від 20 до 47 років, пояснюють, що підпали під вплив проросійської пропаганди” — зазначено у повідомленні.
Встановлено, що всі підозрювані з квітня-червня 2014 року “служили” на блокпостах бойовиків в Краматорську, Слов’янську та Лимані , перевіряючи громадян та їх транспорт.
Троє з них приймали участь у блокуванні військової техніки ЗСУ поблизу г. Карачун. Затримані розповіли, що до них у селище приїхали озброєні люди у військовій формі та запросили бажаючих поповнити ряди “ополченців”, вони погодилися.
Через деякий час їх для масовки автобусами підвозили до незнайомої локації. Головним завданням найманців було блокувати проїзду техніки ЗСУ.
Відносно затриманих ведеться досудове розслідування за ч. 2 ст. 260 “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 32 учасника незаконних збройних формувань та їх пособників були затримані протягом двох місяців, ще шістьом заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук.