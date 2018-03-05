Разоблачены 10 пособников боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Разоблачены жителей Славянска, Краматорска, Лимана, которые в 2014 году работали на блокпостах террористов, а также блокировали технику ВСУ, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
“Благодаря сотрудничеству с гражданами Украины на этой неделе правоохранители разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований. Наемники в возрасте от 20 до 47 лет, объясняют, что подверглись влиянию пророссийской пропаганды”, — отмечено в сообщении.
Установлено, что все подозреваемые с апреля-июня 2014 года “служили” на блокпостах боевиков в Краматорске, Славянске и Лимане, проверяя граждан и их транспорт.
Трое из них принимали участие в блокировании военной техники ВСУ вблизи г.Карачун. Задержанные рассказали, что к ним в поселок приехали вооруженные люди в военной форме и пригласили желающих пополнить ряды “ополченцев”, они согласились.
Через некоторое время их для массовки автобусами подвозили к незнакомому локации. Главной задачей наемников было блокировать проезда техники ВСУ.
В отношении задержанных ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований” Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, 32 участника незаконных вооруженных формирований и их пособников были задержаны в течение двух месяцев, еще шестерым заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск.