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Разоблачены 10 пособников боевиков

Разоблачены 10 пособников боевиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Разоблачены жителей Славянска, Краматорска, Лимана, которые в 2014 году работали на блокпостах террористов, а также блокировали технику ВСУ, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

“Благодаря сотрудничеству с гражданами Украины на этой неделе правоохранители разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований. Наемники в возрасте от 20 до 47 лет, объясняют, что подверглись влиянию пророссийской пропаганды”, — отмечено в сообщении.

Установлено, что все подозреваемые с апреля-июня 2014 года “служили” на блокпостах боевиков в Краматорске, Славянске и Лимане, проверяя граждан и их транспорт.

Трое из них принимали участие в блокировании военной техники ВСУ вблизи г.Карачун. Задержанные рассказали, что к ним в поселок приехали вооруженные люди в военной форме и пригласили желающих пополнить ряды “ополченцев”, они согласились.

Через некоторое время их для массовки автобусами подвозили к незнакомому локации. Главной задачей наемников было блокировать проезда техники ВСУ.

В отношении задержанных ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований” Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 32 участника незаконных вооруженных формирований и их пособников были задержаны в течение двух месяцев, еще шестерым заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск.

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