Вихованець київського "Динамо" отримав громадянство Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вихованець київського "Динамо" Даніїл Лісовий отримав громадянство Росії, передає УНН з посиланням на Sport Arena.
За інформацією бази даних ФФУ, Д.Лісовий отримав громадянство Росії за рішенням ФІФА від 17.10.2016 року.
Вихованець київського "Динамо" встиг зіграти 26 матчів за збірну України U-16 и U-17.
Крім того, за даними ЗМІ Д.Лісовий може перейти до "Зеніту", який тренує М.Луческу.
Як повідомляв УНН, Р.Нойштедтер отримав громадянство Росії.