Воспитанник киевского "Динамо" получил гражданство России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лисовый получил гражданство России, передает УНН со ссылкой на Sport Arena.
По информации базы данных ФФУ, Д.Лисовый получил гражданство России по решению ФИФА от 17.10.2016 года.
Воспитанник киевского "Динамо" успел сыграть 26 матчей за сборную Украины U-16 и U-17.
Кроме того, по данным СМИ Д.Лисовый может перейти в "Зенит", который тренирует М.Луческу.
Как сообщал УНН, Р.Нойштедтер получил гражданство России .