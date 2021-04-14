Вихід з угоди СНД, аудит "Нафтогазу" та нове свято: порядок денний Кабміну

Деталі

Так, мова йде про вихід України з Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій, вчиненої 12 квітня 1996 року в Москві та ратифікованої Верховною Радою 22 липня 2002 року, а також Протоколу про внесення змін і доповнень до згаданих правил.

На порядку денному також низка проектів указів Президента про рішення РНБО:

— Про стратегію людського розвитку;

— Про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Перша стратегія, згідно з пояснювальною запискою, спрямована вирішити найважливіші проблеми суспільного розвитку, такі як несприятлива медико-демографічна ситуація, низький рівень добробуту населення, низька ефективність системи охорони здоров’я, соціального захисту, виклики в освітній і науковій сферах, низький рівень залучення громадян до споживання культурних послуг та заняття спортом.

Реалізувати стратегію пропонується шляхом розроблення кожні два роки плану заходів щодо реалізації визначених нею цілей і завдань, суспільного діалогу і широкого залучення громадськості тощо.

Стратегія щодо ОПК зі свого боку має визначити основні напрямки державної військово-промислової політики, а також пріоритети розвитку ОПК, напрями та завдання його реформування.

Також уряду сьогодні пропонується установити в Україні професійне свято — День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який відзначати щорічно 25 травня.

Також на порядку денному проект постанови КМУ про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Проект має на меті врегулювати порядок поведення іспитів на рівень володіння українською.

“Затвердження порядку сприятиме не лише зміцненню державної єдності, але і створюватиме передумови кар’єрного зростання для державних службовців. Сертифікат про складений іспит також наближає зацікавлену особу до набуття громадянства”, — пишуть у пояснювальній записці автори.

Урядовці планують також затвердити Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021–2027 роки, а також внести зміни до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських.

Крім того, Кабміну пропонується виключити з переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, ДП “Українська геологічна компанія” та КП “Південукргеологія”.

На порядок денний винесено проект розпорядження про питання діяльності НАК “Нафтогаз України”. Метою документу є призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ “НАК “Нафтогаз України” за 2021-2022 роки.

Проводити аудит запропоновано призначити ТОВ Аудиторська фірма “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”.

На засіданні Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Юрій новіков має представити проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2020 році.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Верховна Рада сьогодні повернеться до розгляду трьох тисяч поправок до “земельного” законопроекту № 2194.