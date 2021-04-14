Рада продовжить розгляд поправок до земельних законопроектів

ukru
17:51 • 95998 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 128049 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 110587 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 128740 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144553 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166665 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199103 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 305968 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192572 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181538 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 121054 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 129697 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 142811 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 155509 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 121516 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 109315 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 305963 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 241328 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335143 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 328788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 58528 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108445 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109399 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106468 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119832 перегляди
Актуальне
Рада продовжить розгляд поправок до земельних законопроектів

Рада продовжить розгляд поправок до земельних законопроектів

Київ • УНН

 • 16417 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Верховна Рада у середу, 14 квітня, повернеться до розгляду трьох тисяч поправок до “земельного” законопроекту № 2194, передає УНН з посиланням на порядок денний парламенту.

Деталі

На пленарному засіданні нардепи продовжать розгляд поправок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.

Документ має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

За підсумками минулих засідань депутатам вдалось дійти до середини, а саме - до 1518-ї правки.

Після проходження цього законопроекту, на порядку денному стоїть ще один - № 2195, який, серед іншого, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

Інші питання

Якщо Рада все ж встигне дійти до інших питань, на порядку денному стоїть низка законопроектів, зокрема президентський - № 4220 - щодо процедури банкрутства.

Документ передбачає зміни, які зокрема мають унормувати порядок проведення зборів кредиторів у режимі відеоконференції, а також шляхом опитування, процедури підтвердження особи та повноважень учасника зборів кредиторів, оформлення результатів зборів.

Законопроекти, які планують розглянути у першому читанні:

  • щодо спрощення створення та стимулювання діяльності індустріальних парків;
  • щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю" з пропозиціями Президента України.

Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:

  • щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях;
  • про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідку";
  • щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права;
  • про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги".

Зауважимо, як зазначив голова ВР Дмитро Разумков, розгляд питань, пов’язаних з реформою ринку землі, триватиме у Верховній Раді щонайменше до травня, і вийти з нього неможливо.

Доповнення

У четвер, 15 квітня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Депутати планують розглянути, в тому числі, законопроект про позбавлення волі за брехню у деклараціях та законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України та про зміни до Митного кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами