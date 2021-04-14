Рада продовжить розгляд поправок до земельних законопроектів

Деталі

На пленарному засіданні нардепи продовжать розгляд поправок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.

Документ має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

За підсумками минулих засідань депутатам вдалось дійти до середини, а саме - до 1518-ї правки.

Після проходження цього законопроекту, на порядку денному стоїть ще один - № 2195, який, серед іншого, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

Інші питання

Якщо Рада все ж встигне дійти до інших питань, на порядку денному стоїть низка законопроектів, зокрема президентський - № 4220 - щодо процедури банкрутства.

Документ передбачає зміни, які зокрема мають унормувати порядок проведення зборів кредиторів у режимі відеоконференції, а також шляхом опитування, процедури підтвердження особи та повноважень учасника зборів кредиторів, оформлення результатів зборів.

Законопроекти, які планують розглянути у першому читанні:



щодо спрощення створення та стимулювання діяльності індустріальних парків;



щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю" з пропозиціями Президента України.



Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:



щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях;



про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідку";



щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права;



про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги".



Зауважимо, як зазначив голова ВР Дмитро Разумков, розгляд питань, пов’язаних з реформою ринку землі, триватиме у Верховній Раді щонайменше до травня, і вийти з нього неможливо.

Доповнення

У четвер, 15 квітня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Депутати планують розглянути, в тому числі, законопроект про позбавлення волі за брехню у деклараціях та законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України та про зміни до Митного кодексу України.