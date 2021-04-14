Выход из соглашения СНГ, аудит "Нафтогаза" и новый праздник: повестка дня Кабмина

Детали

Так, речь идет о выходе Украины из Соглашения о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций, совершенной 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированной Верховной Радой 22 июля 2002 года, а также Протокола о внесении изменений и дополнений в упомянутые правила.

В повестке дня также ряд проектов указов Президента о решении СНБО:

— О стратегии человеческого развития;

— О стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Первая стратегия, согласно пояснительной записке, направленная решить важнейшие проблемы общественного развития, такие как неблагоприятная медико-демографическая ситуация, низкий уровень благосостояния населения, низкая эффективность системы здравоохранения, социальной защиты, вызовы в образовательной и научной сферах, низкий уровень привлечения граждан к потреблению культурных услуг занятия спортом.

Реализовать стратегию предлагается путем разработки каждые два года плана мероприятий по реализации определенных ею целей и задач, общественного диалога и широкого привлечения общественности и тому подобное.

Стратегия по ОПК со своей стороны должна определить основные направления государственной военно-промышленной политики, а также приоритеты развития ОПК, направления и задачи его реформирования.

Также правительству сегодня предлагается установить в Украине профессиональный праздник — День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который будут отмечать ежегодно 25 мая.

Также в повестке дня проект постановления КМУ об утверждении Порядка проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Проект имеет целью урегулировать порядок ведению экзаменов на уровень владения украинским.

“Утверждение порядка будет способствовать не только укреплению государственного единства, но и создавать предпосылки карьерного роста для государственных служащих. Сертификат про сданный экзамен также приближает заинтересованное лицо в получении гражданства”, — пишут в пояснительной записке авторы.

Чиновники планируют также утвердить Государственную программу развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы, а также внести изменения в перечень населенных пунктов, которым предоставляется статус горных.

Кроме того, Кабмину предлагается исключить из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, ГП “Украинская геологическая компания” и КП “Южукргеология”.

На повестку дня вынесен проект распоряжения о вопросах деятельности НАК “Нафтогаз Украины”. Целью документа является назначение субъекта аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности АО “НАК “Нафтогаз Украины” за 2021-2022 годы.

Проводить аудит предложено назначить ООО Аудиторская фирма “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)”.

На заседании Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Юрий Новиков должен представить проект национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2020 году.

Дополнение

Как сообщал УНН, Верховная Рада сегодня вернется к рассмотрению трех тысяч поправок к “земельному” законопроекта № 2194.