Війська рф вдень били по Дніпропетровщині дронами та артилерією: одна людина загинула, серед поранених дитина
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, зокрема Нікопольщину. Внаслідок атак загинув чоловік, поранено 4 людей, включаючи дитину, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Протягом доби, 18 вересня, російські війська активно обстрілювали Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще четверо поранені. Серед постраждалих дитина. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Увесь день ворог тероризував Нікопольщину. Бив з артилерії і дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали, серед них – дитина
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені 5 багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель, пошта, 7 магазинів, аптека, перукарня. Окрім того, є понівечені автівки.
Також вибухи лунали і в Криворізькому районі. Там рф вдарила дроном-камікадзе по Грушівській громаді. Минулося без загиблих і постраждалих
Нагадаємо
Вдень, 18 вересня, російські війська завдали удару безпілотником по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей.