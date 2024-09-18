Войска рф днем били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: один человек погиб, среди раненых ребенок

В течение суток, 18 сентября, российские войска активно обстреливали Днепропетровскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо ранены. Среди пострадавших ребенок. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Весь день враг терроризировал Никопольщину. Бил из артиллерии и дронами-камикадзе. Под ударом были Никополь, Покровская и Марганецкая громады. Погиб мужчина. Еще четыре человека пострадали, среди них - ребенок - заявил Лысак.

По его словам, в результате атаки повреждены 5 многоэтажек, два учебных заведения и столько же админзданий, почта, 7 магазинов, аптека, парикмахерская. Кроме того, есть изуродованные машины.

Также взрывы раздавались и в Криворожском районе. Там рф ударила дроном-камикадзе по Грушевской общине. Прошло без погибших и пострадавших

Напомним,

Днем, 18 сентября, российские войска нанесли удар беспилотником по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки ранения получили два человека.