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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф днем били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: один человек погиб, среди раненых ребенок

Войска рф днем били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: один человек погиб, среди раненых ребенок

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 15:43  •  4895 просмотра

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Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, в частности Никопольский район. В результате атак погиб человек, ранены 4 человека, включая ребенка, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В течение суток, 18 сентября, российские войска активно обстреливали Днепропетровскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо ранены. Среди пострадавших ребенок. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Весь день враг терроризировал Никопольщину. Бил из артиллерии и дронами-камикадзе. Под ударом были Никополь, Покровская и Марганецкая громады. Погиб мужчина. Еще четыре человека пострадали, среди них - ребенок

- заявил Лысак. 

По его словам, в результате атаки повреждены 5 многоэтажек, два учебных заведения и столько же админзданий, почта, 7 магазинов, аптека, парикмахерская. Кроме того, есть изуродованные машины.

Также взрывы раздавались и в Криворожском районе. Там рф ударила дроном-камикадзе по Грушевской общине. Прошло без погибших и пострадавших

Напомним,

Днем, 18 сентября, российские войска нанесли удар беспилотником по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеской атаки ранения получили два человека.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
krivoi-rogКривой Рог