Війська рф обстріляла 11 громад Сумщини: пошкоджено приватний будинок
Київ • УНН
За добу росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 80 вибухів. У Шалигинській громаді внаслідок атаки КАБ пошкоджено приватний будинок.
Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 80 вибухів. Російський КАБ влучив у приватний будинок. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади,
Деталі
Юнаківська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
Великописарівська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), удар FPV дроном ( 1 вибух).
Глухівська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
Шалигинська громада: були пуски КАБ (5 вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки КАБ пошкоджено один приватний будинок.
Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів), мінометів (2 вибухи), FPV дронами (11 вибухів).
Хотінська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).
Зноб-Новгородська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів).
Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (8 вибухів).
Миропільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
Свеська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (2 вибухи).
Есманьська громада: був пуск КАБів (2 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух).
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