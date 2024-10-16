Войска рф обстреляли 11 громад Сумщины: поврежден частный дом
Киев • УНН
За сутки россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 80 взрывов. В Шалыгинской громаде в результате атаки КАБ поврежден частный дом.
В течение дня россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов. Российский КАБ попал в частный дом. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады,
Детали
Юнаковская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).
Великописаревская община: произошли сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв), удар FPV дроном (1 взрыв).
Глуховская община: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
Шалыгинская община: были пуски КАБ (5 взрывов), минометный обстрел (10 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв). В результате атаки КАБ поврежден один частный дом.
Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (14 взрывов), минометов (2 взрыва), FPV дронами (11 взрывов).
Хотинская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
Зноб-Новгородская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов).
Середино-Будская громада: зафиксирован удар FPV дронами (2 взрыва), артиллерийский обстрел (8 взрывов).
Миропольская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).
Свесская община: враг ударил из ствольной артиллерии (2 взрыва).
Эсманская община: был пуск КАБов (2 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (1 взрыв).
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