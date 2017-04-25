Відзавтра рух у центрі столиці перекриють через Євробачення

“Перекриття Хрещатика відбудеться завтра о 0:00. Від сегменту вул. Б.Хмельницького і до вул. Прорізної буде основна локація Євромістечка. Це головна локація, де ви зможете і почути, і побачити, і поспівати, і потанцювати”, — сказав він.

Також заступник голови КМДА додав, що для того, аби потрапити на територію Євромістечка, потрібно мати документ, що засвідчує особу.

“Звісно, для того, щоб потрапити на будь-яку локацію, потрібно буде мати з собою документ, який засвідчує особу. Система побудована у режимі аеропортової безпеки, тому звісно, що правоохоронні органи мають право, згідно з законом України, вимагати посвідчення особи для того, щоб встановити її персону”, — зауважив О.Резніков.

При цьому у прес-службі КМДА додали, що із 24:00 25 квітня до 24:00 18 травня буде заборонено рух пішоходів на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної нижньою частиною тротуару на непарній стороні вул. Хрещатик) та обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках: на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської) та на вул. Прорізній (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

Також із 24:00 30 квітня до 23:00 14 травня обмежать рух транспортних засобів і пішоходів на таких вулицях: вул. Микільсько-Слобідській у обох напрямках (від вул. Панельної до вул. Митрополита Андрея Шептицького); вул. Митрополита Андрея Шептицького (від вул. Микільсько-Слобідської до вул. Раїси Окіпної).

7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вул. Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги). Також буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня на вул. Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи), а 7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках: на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного); на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).

Окрім цього, у рамках проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу "Євробачення-2017" вносяться тимчасові обмеження руху в обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня на вул. Інститутській (від вул. Ольгинської до пров. Кріпосного); на вул. Садовій (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського); на вул. Липській (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського); на вул. Шовковичній (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського).

Нагадаємо, правопорядок під час Євробачення забезпечуватимуть 16 тис. працівників МВС.



