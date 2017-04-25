С завтрашнего дня движение в центре столицы перекроют из-за Евровидения

"Перекрытие Крещатика состоится завтра в 0:00. От сегмента ул. Б.Хмельницкого и к ул. Прорезной будет основная локация Еврогородка. Это главная локация, где вы сможете и услышать, и увидеть, и попеть, и потанцевать", - сказал он.

Также заместитель председателя КГГА добавил, что для того, чтобы попасть на территорию Еврогородка, нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

"Конечно, для того, чтобы попасть на любую локацию, нужно будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Система построена в режиме аэропортовой безопасности, поэтому конечно, что правоохранительные органы имеют право, согласно закону Украины, требовать удостоверения личности для того, чтобы установить ее персоне", - отметил А.Резников.

При этом в пресс-службе КГГА добавили, что с 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик) и ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях: на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

Также с 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах: ул. Никольско-Слободской в ​​обоих направлениях (от ул. Панельном до ул. Митрополита Андрея Шептицкого); ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги). Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы), а 7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного); на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме этого, в рамках проведения церемонии открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" вносятся временные ограничения движения в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до пер. Крепостного) на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского) на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского) на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).

Напомним, правопорядок во время Евровидения будут обеспечивать 16 тыс. сотрудников МВД.