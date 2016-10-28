Відзавтра обмежать роботу станції метро "Золоті ворота" у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через реконструкцію фасаду будинку тимчасово обмежать вхід та вихід на станції “Золоті ворота” у напрямку вулиці Володимирська. Про це УНН повідомили в прес-службі Київського метрополітену.
Так, з 8:00 29 жовтня до 17:00 30 жовтня та з 8:00 12 листопада до 17:00 13 листопада 2016 року вхід/вихід на станції “Золоті ворота” у напрямку вул. Володимирська не працюватиме.
Такі зміни у роботі станції пов’язані з проведення робіт з реконструкції фасаду будинку по вул. Володимирська, 42.
Вихід на Золотоворітський проїзд працюватиме у звичайному режимі.