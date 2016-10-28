С завтрашнего дня ограничат работу станции метро "Золотые ворота" в Киеве

Так, с 8:00 29 октября до 17:00 30 октября и с 8:00 12 ноября в 17:00 13 ноября 2016 вход/выход на станции "Золотые ворота" в направлении ул. Владимирская не будет.

Такие изменения в работе станции связаны с проведением работ по реконструкции фасада дома по ул. Владимирская, 42.

Выход на Золотоворотский проезд будет работать в обычном режиме.