С завтрашнего дня ограничат работу станции метро "Золотые ворота" в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за реконструкции фасада дома временно ограничат вход и выход на станции "Золотые ворота" в направлении улицы Владимирская. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
Так, с 8:00 29 октября до 17:00 30 октября и с 8:00 12 ноября в 17:00 13 ноября 2016 вход/выход на станции "Золотые ворота" в направлении ул. Владимирская не будет.
Такие изменения в работе станции связаны с проведением работ по реконструкции фасада дома по ул. Владимирская, 42.
Выход на Золотоворотский проезд будет работать в обычном режиме.