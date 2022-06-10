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"Відверта брехня": Кириленко каже, у мережі розганяють фейки про "заборону" евакуації

"Відверта брехня": Кириленко каже, у мережі розганяють фейки про "заборону" евакуації

Київ • УНН

 • 148074 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко назвав брехнею інформацію, що при загостренні бойових дій нібито буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута на Донеччині, пише УНН.

Цитата

"У соцмережах поширюють інформацію, начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. Це — відверта брехня, яка підспівує російській пропаганді", - написав голова Донецької ОВА у Telegram.

Деталі

Донецька ОВА разом із місцевою владою, рятувальниками, поліцією та військовими, зі слів Кириленка, здійснює евакуацію цивільних з найпершого дня повномасштабного вторгнення.

"Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безплатно. При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами — це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуюйтесь вчасно! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!" - наголосив посадовець.

"І ще — не вірте маячні із незрозумілих джерел. Війна іде не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі", - підкреслив він.

Доповнення

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область зі стрілецької зброї, "Градів" та мінометів.

Українські Національні Новини

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