"Відверта брехня": Кириленко каже, у мережі розганяють фейки про "заборону" евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко назвав брехнею інформацію, що при загостренні бойових дій нібито буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута на Донеччині, пише УНН.
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"У соцмережах поширюють інформацію, начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. Це — відверта брехня, яка підспівує російській пропаганді", - написав голова Донецької ОВА у Telegram.
Деталі
Донецька ОВА разом із місцевою владою, рятувальниками, поліцією та військовими, зі слів Кириленка, здійснює евакуацію цивільних з найпершого дня повномасштабного вторгнення.
"Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безплатно. При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами — це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуюйтесь вчасно! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!" - наголосив посадовець.
"І ще — не вірте маячні із незрозумілих джерел. Війна іде не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі", - підкреслив він.
Доповнення
Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область зі стрілецької зброї, "Градів" та мінометів.