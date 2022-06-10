Окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Донеччини: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область зі стрілецької зброї, "Градів" та мінометів. Минулої доби ворог вдарив по 5 населених пунктах, внаслідок чого загинуло троє людей. Про це йдеться у ранковому зведенні ОВА, передає УНН.
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“Донеччина: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаудар, РСЗВ "Град" по Бахмуту, смт Нью-Йорк, с. Калинове, с. Первомайське, с. Хромове, с. Микільське. Загинуло троє людей”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначили, що внаслідок ударів було пошкоджено 17 об’єктів, серед яких 4 приватні та 2 багатоквартирних будинки, фермерське господарство, профілакторій, промислове підприємство, залізничні колії та приміщення залізничної станції "Фенольна".
В області немає газу, частково — води і електрики.
“Людям, які залишаються, рекомендовано евакуюватися, можливості для цього є. Курсує евакуаційний потяг Покровськ - Дніпро”, – додали у відомстві.
Доповнення
8 червня російські окупанти обстріляли 21 населений пункт Луганської і Донецької областей – загинуло 8 цивільних, щонайменше 16 людей дістали поранення.