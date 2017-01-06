Відтепер у Telegram можна видаляти надіслані повідомлення протягом 48 годин після його відправки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Месенджер Telegram представив нову функцію “відкликання” повідомлення протягом 48 годин після його відправлення, передає УНН з посиланням на TechCrunch.
Видалені повідомлення не бачитимуть як отримувач, такі і сам відправник. Функція працюватиме і в особистих переписках, і в групових чатах.
Таким чином надасться можливість користувачам видалити надіслані повідомлення, “про які вони можуть пошкодувати вранці”.
Серед інших нововведень, які Telegram випустив у новому 2017 році, — це можливість перевіряти, скільки трафіку витрачає додаток Telegram, введення короткої адреси t.me і кілька оновлень для користувачів Telegram на Android.
Нагадаємо, нещодавно Telegram відомвився від підтримки старих версій Android. Імовірно, компанія пішла на такий крок через те, що старі ОС не можуть підтримувати нові функції, які впроваджує мессенджер. Про схоже рішення повідомив і мессенджер WhatsApp.