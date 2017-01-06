Отныне в Telegram можно удалять отправленные сообщения в течение 48 часов после их отправки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Мессенджер Telegram представил новую функцию "отзыв" сообщения в течение 48 часов после его отправления, передает УНН со ссылкой на TechCrunch.
Удаленные сообщения не будет видеть как получатель, так и сам отправитель. Функция будет работать и в личной переписке, и в групповых чатах.
Таким образом предоставится возможность пользователям удалить отправленные сообщения, "о которых они могут пожалеть утром".
Среди других нововведений, которые Telegram выпустил в новом 2017 году, - это возможность проверять, сколько трафика тратит приложение Telegram, введение короткого адреса t.me и несколько обновлений для пользователей Telegram на Android.
Напомним, недавно Telegram отказался от поддержки старых версий Android. Вероятно, компания пошла на такой шаг из-за того, что старые ОС не могут поддерживать новые функции, которые внедряет мессенджер. О похожем решении сообщил и мессенджер WhatsApp.