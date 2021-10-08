Відтепер через термінал можна переказувати рівно 5000 гривень на карту

Цитата

“Фінансовий моніторинг станом на даний час не поширюється на переказ на суму 4 999 гривень, а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тисяч гривень уже підлягає заходам фінансового моніторингу. Вказаний факт призводить до незручностей для користувачів платіжними терміналами самообслуговування, які не мають точної суми у вказаному розмірі 4 999 гривень та відповідно позбавлені можливості здійснити грошовий переказ шляхом внесення готівкових коштів на суму 5 000 гривень”, — зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Контекст

Нагадаємо, рішення про запровадження фінансового моніторингу на перекази, що перевищують 4999,99 грн, було ухвалене наприкінці 2019 року парламентом у законі “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.