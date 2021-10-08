Теперь через терминал можно переводить ровно 5000 гривен на карту
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который позволяет украинцам осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривен без финансового мониторинга. Сегодня он вступает в силу, пишет УНН.
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“Финансовый мониторинг по состоянию на настоящее время не распространяется на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 гривен уже подлежит мерам финансового мониторинга. Указанный факт приводит к неудобствам для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имеют точной суммы в указанном размере 4999 гривен и соответственно лишены возможности осуществить денежный перевод путем внесения наличных средств на сумму 5000 гривен ”, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Контекст
Напомним, решение о введении финансового мониторинга на переводы, превышающие 4999,99 грн, было принято в конце 2019 парламентом в законе “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.