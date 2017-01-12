Відсьогодні жителі прифронтової зони на Донеччині зможуть додзвонитись на 102

Вже кілька днів жителі міста Мар’їнки та селища Новолуганського звертаються напряму до обласного главку поліції за безкоштовною телефонною спецлінією. А відсьогодні уся робота поліції в цих населених пунктах буде вестися через Єдиний аналітичний сервісний центр UASC, побудований на інтелектуальних технологіях. Таке рішення було прийнято керівництвом поліції Донеччини, аби забезпечити цілодобове оперативне реагування на звернення людей, які мешкають у важких умовах в зоні безпосередньої терористичної агресії.

У Новолуганському, від якого до позицій бойовиків з півкілометра, нерідкі перебої зі зв’язком. Крім того, проблемою було те, що, телефонуючи на 102, жителі потрапляли в “поліцію ДНР”. Наразі цю проблему вирішено. Для налаштування системи сюди було відряджено відповідних фахівців та проведено спецлінію. Дзвінки на неї безкоштовні зі стаціонарного та мобільного.

Єдиний аналітичний сервісний центр цілодобово обслуговує близько 4 тисяч жителів селища. Завдяки цьому вчора ввечері поліції вдалося вчасно врятувати чоловіка, який був поранений при обстрілі у Красногоровці.