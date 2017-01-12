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С сегодняшнего дня жители прифронтовой зоны в Донецкой области смогут дозвониться на 102

С сегодняшнего дня жители прифронтовой зоны в Донецкой области смогут дозвониться на 102

Киев • УНН

 • 7358 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 января. УНН. Обстреливаемые населенные пункты Донецкой области - Марьинка и Новолуганское - сегодня были подключены к единому центру управления нарядами UASC. Это означает, что люди в зоне боевых действий смогут быстрее получать всю необходимую помощь от полиции. Об этом проинформировали в ГУНП Донецкой области, сообщает УНН.

Уже несколько дней жители города Марьинка и поселка Новолуганское обращаются напрямую к областному главку полиции по бесплатной телефонной спецлинии. А с сегодняшнего дня вся работа полиции в этих населенных пунктах будет вестись через Единый аналитический сервисный центр UASC, построенный на интеллектуальных технологиях. Такое решение было принято руководством полиции Донецкой области, чтобы обеспечить круглосуточное оперативное реагирование на обращения людей, которые живут в тяжелых условиях в зоне непосредственной террористической агрессии.

В Новолуганском, от которого до позиций боевиков с полкилометра, нередки перебои со связью. Кроме того, проблемой было то, что, звоня на 102, жители попадали в "полицию ДНР". Сейчас эта проблема решена. Для настройки системы сюда были отправлены соответствующие специалисты и проведена спецлиния. Звонки на нее бесплатны со стационарного и мобильного.

Единый аналитический сервисный центр круглосуточно обслуживает около 4 тысяч жителей поселка. Благодаря этому вчера вечером полиции удалось вовремя спасти человека, который был ранен при обстреле в Красногоровке.

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