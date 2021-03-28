Відсьогодні у Румунії посилюються карантинні обмеження через спалах COVID-19

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Нові обмежувальні заходи проти поширення нового коронавірусу введені в дію у неділю в Румунії на тлі збільшення захворюваності COVID-19. Про це повідомило агентство Agerpres, пише УНН з посиланням також на Digi24.

Деталі

Так, в населених пунктах, де захворюваність протягом 14 днів перевищує чотири випадки на 1 тис. жителів, у вихідні дні вводиться комендантська година з 20:00 замість 22:00 раніше. Виняток становлять пересування жителів в професійних інтересах, для отримання медичної допомоги, придбання ліків, допомоги хворим або літнім особам. У цих випадках для виходу на вулицю після 20:00 жителям потрібно мати заповнену заяву для пред’явлення на вимогу представника поліції.

Магазини в населених пунктах із захворюваністю більше чотирьох випадків на 1 тис. жителів тепер будуть закриватися о 18:00 замість 21:00, крім аптек, бензоколонок і магазинів з доставкою товарів додому. Закрито зали фітнес-центрів.

Якщо захворюваність перевищить 7,5 випадків на 1 тис. жителів, ці обмеження будуть діяти і в будні. Передбачалося, що ці заходи набудуть чинності починаючи з п’ятниці, однак прем’єр-міністр Флорін Кицу вирішив дати власникам магазинів і ресторанів час для підготовки.

Довідка

За останніми даними групи стратегічних комунікацій, створеної в Румунії для моніторингу ситуації з поширенням інфекції, за минулі 24 години в країні коронавірусом заразилися 5 869 осіб, померло 162 інфікованих. Всього у Румунії після початку пандемії коронавірусом заразилися 932 179 осіб, 834 162 інфікованих вилікувалися, 22 997 померли. Перший випадок зараження коронавірусом був зареєстрований у Румунії 26 лютого 2020 року.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Румунії 926 310 випадків захворювання, 22 835 осіб загинули.

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