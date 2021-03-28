С сегодняшнего дня в Румынии усиливаются карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19

Детали

Так, в населенных пунктах, где заболеваемость в течение 14 дней превышает четыре случая на 1 тыс. жителей, в выходные дни вводится комендантский час с 20:00 вместо 22:00 ранее. Исключение составляют передвижение жителей в профессиональных интересах, для получения медицинской помощи, приобретения лекарств, помощи больным или пожилым лицам. В этих случаях для выхода на улицу после 20:00 жителям нужно иметь заполненное заявление для предъявления по требованию представителя полиции.

Магазины в населенных пунктах с заболеваемостью больше четырех случаев на 1 тыс. жителей теперь будут закрываться в 18:00 вместо 21:00, кроме аптек, бензоколонок и магазинов с доставкой товаров на дом. Закрыты залы фитнес-центров.

Если заболеваемость превысит 7,5 случая на 1 тыс. жителей, эти ограничения будут действовать и в будни. Предусматривалось, что эти меры вступят в силу начиная с пятницы, однако премьер-министр Флорин Кыцу решил дать владельцам магазинов и ресторанов время для подготовки.

Справка

По последним данным группы стратегических коммуникаций, созданной в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заразились 5 869 человек, умерли 162 инфицированных. Всего в Румынии после начала пандемии коронавирусом заразились 932 179 человек, 834 162 инфицированных вылечились, 22 997 умерли. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля 2020 года.

Согласно статистике ВОЗ — в Румынии 926 310 случаев заболевания, 22 835 человек погибли.