Відсьогодні Львівщина перейшла в "жовту" зону епіднебезпеки

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 26 квітня вивести Львівську область з "червоної" зони епідемічної небезпеки та застосувати протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає УНН.

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“... Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки”, — зазначив Немчінов.

Деталі

За інформацією заступника міністра охорони здоров’я — головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на Львівщині спостерігається стабілізація епідемічної ситуації поширення коронавірусної хвороби, тому є всі передумови знизити з червоного рівня епідемічної небезпеки до жовтого.

“Всі 5 показників, за якими проводиться моніторинг, відповідають тим показникам, які зазначені в постанові Кабінету Міністрів. Бачимо спад захворюваності за останній тиждень на мінус 27 %, а за останні три тижні захворюваність зменшилась у два рази. Така сама ситуація і з госпіталізацією. За останній тиждень мінус 20%, а за останні три тижні кількість госпіталізацій зменшилась у 2 рази”, — повідомив Ляшко. Він додав, що в регіоні спостерігається стабілізація захворюваності на грип та ГРВІ.

Відповідно до результатів засідання Комісії, було вирішено скасувати з 00 год. 00 хв. 26 квітня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у Львівській області.

Нагадаємо

З 19 березня, на території львівської громади запровадили посилений карантин. Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів — попри введення у містах посилених карантинних обмежень.

Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що якщо буде спостерігатися погіршення ситуації з COVID-19, то можуть закрити авіа- та залізничне сполучення зі Львовом.

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