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С сегодняшнего дня Львовщина перешла в "желтую" зону эпидемопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 26 апреля вывести Львовскую область с "красной" зоны эпидемической опасности и применить противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает УНН.

Цитата

“... Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности”, — отметил Немчинов.

Детали

По информации заместителя министра здравоохранения — главного санитарного врача Виктора Ляшко, на Львовщине наблюдается стабилизация эпидемической ситуации распространения коронавирусной болезни, поэтому есть все предпосылки снизить с красного уровня эпидемической опасности до желтого.

“Все 5 показателей, по которым проводится мониторинг, соответствуют тем показателям, которые указаны в постановлении Кабинета Министров. Видим спад заболеваемости за последнюю неделю минус 27%, а за последние три недели заболеваемость уменьшилась в два раза. Такая же ситуация и с госпитализацией. За последнюю неделю минус 20%, а за последние три недели количество госпитализаций уменьшилось в 2 раза”, — сообщил Ляшко. Он добавил, что в регионе наблюдается стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Согласно результатам заседания Комиссии, было решено отменить с 00 ч. 00 мин. 26 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 во Львовской области.

Напомним

С 19 марта, на территории львовской общины ввели усиленный карантин. Укрзализныця не ограничивает движение поездов через Киев и Львов — несмотря на введение в городах усилиенного карантина.

Также городской председатель Львова Андрей Садовый сообщал, что если будет наблюдаться ухудшение ситуации с COVID-19, то могут закрыть авиа- и железнодорожное сообщение со Львовом.

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