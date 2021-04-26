С сегодняшнего дня Львовщина перешла в "желтую" зону эпидемопасности

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“... Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности”, — отметил Немчинов.
Детали
По информации заместителя министра здравоохранения — главного санитарного врача Виктора Ляшко, на Львовщине наблюдается стабилизация эпидемической ситуации распространения коронавирусной болезни, поэтому есть все предпосылки снизить с красного уровня эпидемической опасности до желтого.
“Все 5 показателей, по которым проводится мониторинг, соответствуют тем показателям, которые указаны в постановлении Кабинета Министров. Видим спад заболеваемости за последнюю неделю минус 27%, а за последние три недели заболеваемость уменьшилась в два раза. Такая же ситуация и с госпитализацией. За последнюю неделю минус 20%, а за последние три недели количество госпитализаций уменьшилось в 2 раза”, — сообщил Ляшко. Он добавил, что в регионе наблюдается стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Согласно результатам заседания Комиссии, было решено отменить с 00 ч. 00 мин. 26 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 во Львовской области.
Напомним
С 19 марта, на территории львовской общины ввели усиленный карантин. Укрзализныця не ограничивает движение поездов через Киев и Львов — несмотря на введение в городах усилиенного карантина.
Также городской председатель Львова Андрей Садовый сообщал, что если будет наблюдаться ухудшение ситуации с COVID-19, то могут закрыть авиа- и железнодорожное сообщение со Львовом.