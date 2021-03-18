Попри жорсткий карантин у Києві і Львові поїзди не відмінятимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів - попри введення у містах посилених карантинних обмежень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.
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“У зв’язку з запровадженням жорсткого карантину у Львові та Києві Укрзалізниця наголошує, що будь-які обмеження залізничного руху далекого сполучення через ці міста відсутні. Заборона висадки та посадки можлива лише за спеціальної вказівки МОЗ, тоді як Львівська та Київська області станом на 18 березня залишаються в “помаранчевій” зоні", - сказано у повідомленні.
Деталі
В УЗ нагадали, що обмеження продажу квитків та висадки/посадки наразі стосуються виключно Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15 тисяч, що найбільше з початку року. Хворіють на сьогодні у країні 230 633 особи, за добу кількість активних хворих зросла на 8 272 особи.
З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.