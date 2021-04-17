Відсьогодні діють нові штрафи за порушення вимог пожежної безпеки

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14 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон Закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки” № 1366-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року з ініціативи Кабінету міністрів. Сьогодні, 17 квітня, він набрав чинності.

Які саме штрафи будуть діяти

Документом пропонується встановити мінімальний штраф за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки у розмірі 510 грн, а максимальний — 8500 грн.

Крім того, за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, які спричинили аварії та заподіяли шкоду здоров’ю людей або пошкодили майно, передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо такі дії спричинили загибель людей чи пошкодили майно в особливо великому розмірі, відповідальність передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Так, створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов’язаній з проведенням перевірок, каратиметься штрафом на суму від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроект № 4157, що посилює відповідальність за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки.



На початку березня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, йдеться про підвищення штрафів.