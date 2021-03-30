Рада посилила покарання за порушення правил пожежної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроект № 4157, що посилює відповідальність за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки. Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів України на позачерговому пленарному засіданні ВР у вівторок, 30 березня, передає кореспондент УНН.
Деталі
Документом пропонується встановити мінімальний штраф за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 175 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) та 188-8 (Невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку) Кодексу України про адміністративні правопорушення, у розмірі 510 грн, а максимальний – 8500 грн, що, своєю чергою, становить 5,7 % та 95,4 % показника середньої заробітної плати, установленого в серпні 2019 року (8909 грн) відповідно (похибка до 5 %).
Крім того, пропонується запровадити кримінальну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення аварії.
Верховна Рада у вівторок також ухвалила у другому читанні проект закону № 3931, що запроваджує адміністративну відповідальність за створення перешкод для діяльності посадових осіб ЦОВВ, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок. За це рішення віддали голос 286 нардепів.
Довідково
За інформацією, зазначеною у проекті закону, протягом останніх п’яти років в Україні виникло 352 тис. 838 пожеж, прямі збитки від яких становили 6 млрд 115 млн 589 тис. грн, а побічні – 20 млрд 444 млн 158 тис. гривень. На пожежах загинуло 11 тис. 208 осіб, з них – 359 дітей, травмовано 7362 особи.
За цей період на підприємствах, в організаціях, закладах та установах зареєстровано 11 тис. 31 пожежу, прямі збитки від яких становили 2 млрд 3 млн 750 тис. грн, а побічні – 6 млрд 554 млн 282 тис. гривень.
Що було раніше
На початку березня Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, йдеться про підвищення штрафів.
Так, зростають розміри штрафів за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті; за порушення вимог пожежної безпеки, а також за використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; за початок роботи новоутворених підприємств без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.
Крім того, збільшуються штрафи за невиконання законних вимог представників центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.