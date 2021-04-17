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С сегодняшнего дня действуют новые штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

С сегодняшнего дня действуют новые штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. С сегодняшнего дня вступает в силу закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности” № 1366-ИХ, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 по инициативе Кабинета министров. Сегодня, 17 апреля, он вступил в силу.

Какие штрафы будут действовать

Документом предлагается установить минимальный штраф за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности в размере 510 грн, а максимальный — 8500 грн.

Кроме того, за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, повлекших аварии и причинили вред здоровью людей или повредили имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Если такие действия повлекли гибель людей или повредили имущество в особо крупном размере, ответственность будет предусматривать лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Так, создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок, будет караться штрафом на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект № 4157, усиливающий ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности.

В начале марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, речь идет о повышении штрафов.

Украинские Национальные Новости

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