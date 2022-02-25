Відключення Росії від SWIFT залишається "крайнім засобом" - глава Мінфіну Франції

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 23531 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 43287 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 62982 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 91591 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 101288 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 98100 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122164 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165282 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177535 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214952 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 62009 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 80669 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 145763 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 198899 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 31517 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 198899 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 145763 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 275225 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 396178 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 649839 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 18594 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92709 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130770 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156018 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176719 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Відключення Росії від SWIFT залишається "крайнім засобом" - глава Мінфіну Франції

Відключення Росії від SWIFT залишається "крайнім засобом" - глава Мінфіну Франції

Київ • УНН

 • 109394 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Перед зустріччю з міністрами фінансів Єврозони 25 лютого глава Мінфіну Франції Бруно Ле Мер заявив, що відключення Росії від міжбанківської системи платежів SWIFT розглядають як “крайній спосіб”. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Business.

Деталі

"Це один із варіантів, який залишається на столі", - сказав він журналістам.

У четвер, 24 лютого, президент США Байден повідомив, що варіант відключити Москві SWIFT “завжди є”, але наразі “це не та позиція, яку хоче зайняти решта Європи”.

Канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж утримується від санкції, розкритикував німецький депутат Норберт Рьотген.

“SWIFT — наш найгостріший меч. Виключення SWIFT Росії не повинно провалитися зараз через Німеччину!” - написав він у Twitter.

Наразі відключення Росії від міжбанківської системи підтримують Литва, Естонія, Латвія та Велика Британія.

Варто додати, що і ЄС, і США неодноразово наголошували, що готові на "пекельні санкції" у разі вторгнення РФ - серед яких і відключення Росії від SWIFT. Проте Україна вже другий день протистоїть Росії, а рішення щодо SWIFT досі не ухвалено.

Раніше

Секторальні санкції та ізоляція: у МЗС зібрали всі дії міжнародної коаліції проти Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68