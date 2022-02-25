Відключення Росії від SWIFT залишається "крайнім засобом" - глава Мінфіну Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Перед зустріччю з міністрами фінансів Єврозони 25 лютого глава Мінфіну Франції Бруно Ле Мер заявив, що відключення Росії від міжбанківської системи платежів SWIFT розглядають як “крайній спосіб”. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Business.
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"Це один із варіантів, який залишається на столі", - сказав він журналістам.
У четвер, 24 лютого, президент США Байден повідомив, що варіант відключити Москві SWIFT “завжди є”, але наразі “це не та позиція, яку хоче зайняти решта Європи”.
Канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж утримується від санкції, розкритикував німецький депутат Норберт Рьотген.
“SWIFT — наш найгостріший меч. Виключення SWIFT Росії не повинно провалитися зараз через Німеччину!” - написав він у Twitter.
Наразі відключення Росії від міжбанківської системи підтримують Литва, Естонія, Латвія та Велика Британія.
Варто додати, що і ЄС, і США неодноразово наголошували, що готові на "пекельні санкції" у разі вторгнення РФ - серед яких і відключення Росії від SWIFT. Проте Україна вже другий день протистоїть Росії, а рішення щодо SWIFT досі не ухвалено.
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