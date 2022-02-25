Секторальні санкції та ізоляція: у МЗС зібрали всі дії міжнародної коаліції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Світ нарешті почав діяти у відповідь на брутальний напад Росії на Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
“Попри перші реакції світу вчора у першій половині дня, які могли здаватися слабкими на тлі жаху брутального нападу РФ на Україну, вчора ввечері та протягом ночі світ нарешті почав діяти”, — зазначив міністр, якого цитує МЗС.
Деталі
Зі слів міністра, запроваджені кроки вже зараз наносять конкретний економічний удар по Росії та починають опускати перед нею залізну завісу.
“Це лише початок діяльності міжнародної коаліції на захист України та миру, яку ми мобілізуємо в ці години та дні. Ця робота продовжується в інтенсивному режимі”, — додав дипломат.
За даними МЗС, ЄС та ще 5 держав запровадили потужні секторальні санкції проти банків, підприємств, еліт Росії.
Низка країн: Латвія, Литва, Чехія — припинили видачу віз росіянам. Комітет міністрів Ради Європи домовився про рішення про виключення РФ з Ради Європи. 12 країн та міжнародних організацій вже заявили про надання Україні фінансової допомоги, ще 6 — військової допомоги Україні.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.