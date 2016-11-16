Відеодопит В.Януковича відбудеться 25 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва отримав повідомлення від Ростовського обласного суду РФ про можливість проведення 25 листопада допиту в режимі відеоконференції колишнього президента України Віктора Януковича. Про це УНН повідомив адвокат екс-президента В.Януковича Віталій Сердюк.
“Так, це правда (проведення відеодопиту В.Януковича 25 листопада — ред.)”, — сказав В.Сердюк.
Також він додав, що російська сторона доручення України виконала та офіційно про це повідомила Святошинський суд. Тепер суд та державна судова адміністрація мають забезпечити якісну технічну підтримку засідання.
Зазначимо, 17 серпня Міністерство юстиції України направило міністерству юстиції Російської Федерації повторний запит стосовно відеодопиту колишнього президента України Віктора Януковича.
Так, 12 вересня міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що Мін’юст РФ ще не надав відповідь щодо допиту В.Януковича.
Як повідомляв УНН, адвокат В.Януковича Віталій Сердюк отримав офіційну відповідь від Федеральної міграційної служби Російської Федерації, де вона повідомляє, що В.Януковичу надано статус тимчасового притулку.
Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.