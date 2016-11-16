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15 марта, 19:03 • 111112 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Видеодопрос В.Януковича состоится 25 ноября

Видеодопрос В.Януковича состоится 25 ноября

Киев • УНН

 • 11951 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева получил сообщение от Ростовского областного суда РФ о возможности проведения 25 ноября допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом УНН сообщил адвокат экс-президента В.Януковича Виталий Сердюк.

"Да, это правда (проведение видеодопроса В.Януковича 25 ноября - ред.)", - Сказал В.Сердюк.

Также он добавил, что российская сторона поручения Украины выполнила и официально об этом сообщила в Святошинский суд. Теперь суд и государственная судебная администрация должны обеспечить качественную техническую поддержку заседания.

Отметим, 17 августа Министерство юстиции Украины направило Министерству юстиции Российской Федерации повторный запрос о видеодопросе бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Так, 12 сентября министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что Минюст РФ еще не предоставил ответ относительно допроса В.Януковича.

Как сообщал УНН, адвокат В.Януковича Виталий Сердюк получил официальный ответ от Федеральной миграционной службы Российской Федерации, где она сообщает, что В.Януковичу присвоен статус временного убежища.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

Украинские Национальные Новости

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