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Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків НС державного рівня

Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків НС державного рівня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні відбулось перше засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації державного рівня. Керівник штабу - заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, який роздав перші завдання, потрібні для виконання до кінця дня. Про це під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширення коронавірусу сказала радниця заступника міністра охорони здоров'я Марія Іваник, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні вранці відбулося розгортання штабу. Віктор Ляшко провів вранці перше засідання та призначив керівника штабу. Дав доручення до 16:00 всім главам обласних державних адміністрацій створити такі штаби в областях, які будуть працювати з центральним штабом, організувати їх роботу та призначити керівників. Також вже було роздано перші завдання та поставлені завдання до кінця дня їх виконати", - сказала Марія Іваник.

Вона зазначила, що на засіданні було визначено представників органів державної влади, які будуть залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"Це МОЗ, звичайно, ДСНС, Мінрегіон, Національна поліція, Державна прикордонна служба. Наголошую, що це не є кінцевий список, він буде доповнюватись, відповідно до завдань, які будуть виникати та до поставлених питань. Штаб буде працювати цілодобово, 24/7", - сказала Марія Іваник.

Нагадаємо, Віктора Ляшка призначили керівником робіт з ліквідації наслідків НС державного рівня.

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