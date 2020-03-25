Ляшка призначили керівником робіт з ліквідації наслідків НС державного рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні призначив Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня. Про це заявив під час засідання міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Пропонується призначити заступника міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря України (Віктора Ляшка - ред.) керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня", - заявив Аваков.
З його слів, міністерство розробило проект з метою призначення робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня керівника та переведення єдиної системи Цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.