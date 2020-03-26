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Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ЧС государственного уровня

Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ЧС государственного уровня

Киев  •  УНН

 • 18192 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня. Руководитель штаба - заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, который раздал первые задачи, необходимые для выполнения до конца дня. Об этом во время брифинга по ситуации с противодействием распространения коронавируса сказала советник заместителя министра здравоохранения Мария Иваник, передает корреспондент УНН.

"Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел утром первое заседание и назначил руководителя штаба. Дал поручение до 16:00 всем главам областных государственных администраций создать такие штабы в областях, которые будут работать с центральным штабом, организовать их работу и назначать руководителей. Также уже были розданы первые задачи и поставленные задачи до конца дня их выполнить", - сказала Мария Иваник.

Она отметила, что на заседании были определены представители органов государственной власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Это МОЗ, конечно, ГСЧС, Минрегион, Национальная полиция, Государственная пограничная служба. Подчеркиваю, что это не конечный список, он будет дополняться, в соответствии с задачами, которые будут возникать и поставленными вопросами. Штаб будет работать круглосуточно, 24/7", - сказала Мария Иваник.

Напомним, Виктора Ляшко назначили руководителем работ по ликвидации последствий ЧС государственного уровня.

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