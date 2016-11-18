Відбулася зустріч міністра інфраструктури України із заступником Держсекретаря Угорщини
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні на території КПП "Лужанка" відбулася робоча зустріч міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з заступником Державного секретаря Угорщини з питань розвитку прикордонної інфраструктури Петером Кіш-Парціу, передає кореспондент УНН.
Так, у ході зустрічі були обговоренні питання розбудови інфраструктури, які за тиждень стануть головною темою зустрічі голів урядів України та Угорщини.
"З угорськими колегами ми маємо спільну мету зробити перетин кордону максимально комфортним для громадян обох країн. Для цього тривають роботи з розширення контрольно-пропускних пунктів, ремонту автомагістралей. Сподіваюся, що під час візиту Володимира Гройсмана до Угорщини буде підписано угоду про 50-мільйонний кредит для поліпшення інфраструктури. Також сьогодні ми обговорили можливість будівництва залізничного сполучення Будапешт-Мукачево. Угорська сторона готова розглянути цей варіант. Сподіваюся, що це питання також буде зафіксовано у протоколі зустрічі прем'єр-міністрів. Взагалі будівництво євроколії має допомогти уникнути великих черг на кордоні, які виникають через заміну колісних пар", - розповів В.Омелян.
Щодо реконструкції КПП "Лужанка", то, за словами В. Омеляна, термін її виконання вже сплив.
"Будівництво, яке відбувається за кошти Єврокомісії ми мали завершити до кінця 2016 року. Але, незважаючи на те, що угорська сторона майже готова, ми готуємо спільне звернення до Єврокомісії з проханням продовжити термін реалізації проекту до кінця 2017 року", - додав В.Омелян.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, з Угорщини курсуватиме потяг до Мукачевого.