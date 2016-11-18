Відбулася зустріч міністра інфраструктури України із заступником Держсекретаря Угорщини

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 15345 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 30673 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 62172 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 133597 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 197146 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 189625 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210705 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196673 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152024 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152902 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 120523 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 30463 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 72628 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 51178 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 27247 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 475343 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 313766 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 376345 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 488081 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 732638 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 120523 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 182555 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125476 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160474 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183694 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Відбулася зустріч міністра інфраструктури України із заступником Держсекретаря Угорщини

Відбулася зустріч міністра інфраструктури України із заступником Держсекретаря Угорщини

Київ • УНН

 • 10151 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні на території КПП "Лужанка" відбулася робоча зустріч міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з заступником Державного секретаря Угорщини з питань розвитку прикордонної інфраструктури Петером Кіш-Парціу, передає кореспондент УНН.

Так, у ході зустрічі були обговоренні питання розбудови інфраструктури, які за тиждень стануть головною темою зустрічі голів урядів України та Угорщини.

"З угорськими колегами ми маємо спільну мету зробити перетин кордону максимально комфортним для громадян обох країн. Для цього тривають роботи з розширення контрольно-пропускних пунктів, ремонту автомагістралей. Сподіваюся, що під час візиту Володимира Гройсмана до Угорщини буде підписано угоду про 50-мільйонний кредит для поліпшення інфраструктури. Також сьогодні ми обговорили можливість будівництва залізничного сполучення Будапешт-Мукачево. Угорська сторона готова розглянути цей варіант. Сподіваюся, що це питання також буде зафіксовано у протоколі зустрічі прем'єр-міністрів. Взагалі будівництво євроколії має допомогти уникнути великих черг на кордоні, які виникають через заміну колісних пар", - розповів В.Омелян.

Щодо реконструкції КПП "Лужанка", то, за словами В. Омеляна, термін її виконання вже сплив.

"Будівництво, яке відбувається за кошти Єврокомісії ми мали завершити до кінця 2016 року. Але, незважаючи на те, що угорська сторона майже готова, ми готуємо спільне звернення до Єврокомісії з проханням продовжити термін реалізації проекту до кінця 2017 року", - додав В.Омелян.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, з Угорщини курсуватиме потяг до Мукачевого.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НППодії
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85