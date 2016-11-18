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Состоялась встреча министра инфраструктуры Украины с заместителем Госсекретаря Венгрии

Состоялась встреча министра инфраструктуры Украины с заместителем Госсекретаря Венгрии

Киев • УНН

 • 10151 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня на территории КПП "Лужники" состоялась рабочая встреча министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с заместителем Государственного секретаря Венгрии по вопросам развития пограничной инфраструктуры Петером Киш-Парциу, передает корреспондент УНН.

Так, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития инфраструктуры, что за неделю станут главной темой встречи глав правительств Украины и Венгрии.

"С венгерскими коллегами мы имеем общую цель сделать пересечение границы максимально комфортным для граждан обеих стран. Для этого ведутся работы по расширению контрольно-пропускных пунктов, ремонта автомагистралей. Надеюсь, что во время визита Владимира Гройсмана в Венгрию будет подписано соглашение о 50-миллионном кредите для улучшения инфраструктуры. Также сегодня мы обсудили возможность строительства железнодорожного сообщения Будапешт-Мукачево. Венгерская сторона готова рассмотреть этот вариант. Надеюсь, что этот вопрос также будет зафиксировано в протоколе встречи премьер-министров. Вообще строительство евроколеи должно помочь избежать больших очередей на границе , которые возникают из-за замены колесных пар ", - рассказал В.Омелян.

Относительно реконструкции КПП "Лужники", то, по словам В.Омеляна, срок ее выполнения уже истек.

"Строительство, которое происходит за счет Еврокомиссии мы должны завершить до конца 2016 года. Но, несмотря на то, что венгерская сторона почти готова, мы готовим совместное обращение в Еврокомиссию с просьбой продлить срок реализации проекта до конца 2017 года", - добавил В.Омелян.

Напомним, как сообщал УНН, из Венгрии курсировать поезд в Мукачево .

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