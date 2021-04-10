Відбір на ЧС-2022: збірна України увійшла до топ команд за точністю передач
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Видання "zbirna.com" опублікувало рейтинг найкращих збірних-учасниць відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022 з футболу за точністю передач та кількістю ударів, передає УНН.
Деталі
За точністю передач, по числу ударів по воротах українці попри три нічиї (на старті відбору), входять в число найкращих команд європейської кваліфікації.
Наша команда йде на четвертому місці за точністю передач — 90 відсотків при 649 передач в середньому за гру. Попереду лише Англія (92), Іспанія (92) і Німеччина (91).
За кількістю ударів по чужим воротам “жовто-блакитні” сьомі — 16 точних ударів із 48-ми сумарно (33 відсотки). Тут лідером є Нідерланди (81 і 36 точних) і Португалія з Італією (по 61).
Нагадаємо
Гол українця допоміг “Брюгге” виграти 230-й матч у чемпіонаті Бельгії.