Відбір на ЧС-2022: збірна України увійшла до топ команд за точністю передач

Деталі

За точністю передач, по числу ударів по воротах українці попри три нічиї (на старті відбору), входять в число найкращих команд європейської кваліфікації.

Наша команда йде на четвертому місці за точністю передач — 90 відсотків при 649 передач в середньому за гру. Попереду лише Англія (92), Іспанія (92) і Німеччина (91).

За кількістю ударів по чужим воротам “жовто-блакитні” сьомі — 16 точних ударів із 48-ми сумарно (33 відсотки). Тут лідером є Нідерланди (81 і 36 точних) і Португалія з Італією (по 61).

Нагадаємо

Гол українця допоміг “Брюгге” виграти 230-й матч у чемпіонаті Бельгії.