Гол українця допоміг "Брюгге" виграти 230-й матч у чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У поєдинку 32-го туру чемпіонату Бельгії з футболу "Брюгге" Едуарда Соболя здобув вольову перемогу на виїзді над "Кортрейком" Євгена Макаренка, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
У зустрічі взяли участь два гравці національної збірної України. Соболь вийшов у стартовому складі, відіграв повну зустріч та забив другий у кар’єрі гол за "Брюгге". Макаренко вийшов на заміну на 66-й хвилині та результативними діями не відзначився.
Матч закінчився перемогою його команди з рахунком 2:1. Наразі "Брюгге" лідирує в чемпіонаті Бельгії із 73-ма очками в активі. "Кортрейк" має 36 пунктів та посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці.
Відзначимо, що це лише 2-й забитий Соболем гол за "Брюгге".
Доповнення
"Брюгге" із відривом у 19 очок над "Антверпеном" йде лідером бельгійської першості.