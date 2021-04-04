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Гол українця допоміг "Брюгге" виграти 230-й матч у чемпіонаті Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У поєдинку 32-го туру чемпіонату Бельгії з футболу "Брюгге" Едуарда Соболя здобув вольову перемогу на виїзді над "Кортрейком" Євгена Макаренка, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Деталі

У зустрічі взяли участь два гравці національної збірної України. Соболь вийшов у стартовому складі, відіграв повну зустріч та забив другий у кар’єрі гол за "Брюгге". Макаренко вийшов на заміну на 66-й хвилині та результативними діями не відзначився.

Матч закінчився перемогою його команди з рахунком 2:1. Наразі "Брюгге" лідирує в чемпіонаті Бельгії із 73-ма очками в активі. "Кортрейк" має 36 пунктів та посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці.

Відзначимо, що це лише 2-й забитий Соболем гол за "Брюгге".

Доповнення

"Брюгге" із відривом у 19 очок над "Антверпеном" йде лідером бельгійської першості.

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