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Гол украинца помог "Брюгге" выиграть 230-й матч в чемпионате Бельгии

Гол украинца помог "Брюгге" выиграть 230-й матч в чемпионате Бельгии

Киев  •  УНН

 • 18117 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В поединке 32-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге" Эдуарда Соболя одержал волевую победу на выезде над "Кортрейком" Евгения Макаренко, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Во встрече приняли участие два игрока национальной сборной Украины. Соболь вышел в стартовом составе, отыграл полную встречу и забил второй в карьере гол за "Брюгге". Макаренко вышел на замену на 66-й минуте, результативными действиями не отметился.

Матч закончился победой его команды со счетом 2:1. Сейчас "Брюгге" лидирует в чемпионате Бельгии с 73-ю очками в активе. "Кортрейк" имеет 36 пунктов и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.

Отметим, что это лишь 2-й забитый Соболем гол за "Брюгге".

Дополнение

"Брюгге" с отрывом в 19 очков над "Антверпеном" идет лидером бельгийского первенства.

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