Отбор на ЧМ-2022: сборная Украины вошла в топ команд по точности передач
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Издание "zbirna.com" опубликовало рейтинг лучших сборных-участниц отборочного цикла на чемпионат мира-2022 по футболу с точностью передач и количеством ударов, передает УНН.
Детали
По точности передач, по числу ударов по воротам украинцы несмотря на три ничьи (на старте отбора), входят в число лучших команд европейской квалификации.
Наша команда идет на четвертом месте по точности передач — 90 процентов при 649 передач в среднем за игру. Впереди только Англия (92), Испания (92) и Германия (91).
По количеству ударов по чужим воротам “желто-голубые” седьмые — 16 точных ударов с 48-ми суммарно (33 процента). Здесь лидером являются Нидерланды (81 и 36 точных) и Португалия с Италией (по 61).
Напомним
Гол Украинский помог “Брюгге” выиграть 230-й матч в чемпионате Бельгии.