Від заморозків до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Україні у п'ятницю, 10 квітня, місцями очікується дощова погода, удень повітря прогріється до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вночі у північній частині, вдень у північних, центральних та східних областях місцями невеликий дощ; на решті території України без опадів", - вказали синоптики.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, у східних та Запорізькій областях 1-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень у західних та північних областях 9-14° тепла, на решті території 15-22°.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.