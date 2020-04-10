От заморозков до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине в пятницу, 10 апреля, местами ожидается дождливая погода, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Ночью в северной части, днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории Украины без осадков", - указали синоптики.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, в восточных и Запорожской областях 1-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем в западных и северных областях 9-14° тепла, на остальной территории 15-22°.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.