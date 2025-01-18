Від початку доби майже 90 бойових зіткнень, на Покровському напрямку найбільше спроб ворога потіснити ЗСУ - Генштаб

На лінії бойового зіткнення ситуація залишається складною. Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади низки населених пунктів.

Про це передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 16.00 18.01.2024 вже відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку. Упродовж доби, 18 січня, від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тимофіївка Харківської області; Залізний Міст Чернігівської області; Попівка, Соснівка та Прогрес Сумської області.

Деталі

Харківський напрямок: ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Куп’янський напрямок: противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Петропавлівки, Лозової та Піщаного. Глушківка зазнала удару КАБом.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак.

зс рф атакували позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Часового Яру та Ступочок. На Маркове ворог скинув два КАБи.

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Торецький напрямок: відбулося 16 ворожих атак у районах Торецька, Кримського та Щербинівки. Українські воїни вже відбили 10 з них, бої тривають.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників.

Ворог атакував позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, чотири боєзіткнення ще тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 12 разів поблизу Великої Новосілки. Бої тривають. Ворог бомбив КАБами Одрадне, Розлив, Веселе та Темирівку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили один штурм позицій наших військ в районі Новоданилівки.

Один раз безрезультатно ворог намагався штурмувати позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій від початку доби не проводив.

Триває операція в Курській області.

Українські воїни за сьогодні відбили п’ять атак загарбницьких військ, на даний час тривають три боєзіткнення. Ворог завдав 224 артилерійських ударів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.