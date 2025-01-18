С начала суток почти 90 боевых столкновений, на Покровском направлении больше всего попыток врага потеснить ВСУ - Генштаб

На линии боевого соприкосновения ситуация остается сложной. От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады ряда населенных пунктов.

Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 16.00 18.01.2024 уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боёв зафиксировано на Покровском направлении. В течение суток, 18 января, от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Тимофеевка Харьковской области; Железный Мост Черниговской области; Поповка, Сосновка и Прогресс Сумской области.

Детали

Харьковское направление: враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Купянское направление: противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Глушковка подверглась удару КАБом.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак.

ВС рф атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай Першотравневое, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек. На Марково враг сбросил два КАБа.

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Торецкое направление: произошло 16 вражеских атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки. Украинские воины уже отбили 10 из них, бои продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших защитников.

Враг атаковал позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 28 атак противника, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 12 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Отрадное, Разлив, Веселое и Темировку.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций наших войск в районе Новоданиловки.

Один раз безрезультатно враг пытался штурмовать позиции наших защитников на Приднепровском направлении.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий с начала суток не проводил.

Продолжается операция в Курской области.

Украинские воины за сегодня отбили пять атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Враг нанес 224 артиллерийских удара, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

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