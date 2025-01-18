С начала суток почти 90 боевых столкновений, на Покровском направлении больше всего попыток врага потеснить ВСУ - Генштаб

ukenru
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
12:05 • 106303 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие
18 января, 07:00 • 129796 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 143745 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 128271 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 156375 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 123267 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 112981 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 114785 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107037 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 172606 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве после утренней атаки рф восстановили водоснабжение

В Киеве после утренней атаки рф восстановили водоснабжение

18 января, 07:49 • 55039 просмотра
Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" вкладчиков обманули на 90 миллионов - полиция

Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" вкладчиков обманули на 90 миллионов - полиция

18 января, 08:40 • 61503 просмотра
Зеленский отреагировал на ракетные удары рф по Киеву и Запорожью: показал последствия

Зеленский отреагировал на ракетные удары рф по Киеву и Запорожью: показал последствия

18 января, 09:29 • 61698 просмотра
СБУ сообщила о подозрении бывшему ведущему каналов Медведчука и Мураева: о ком идет речь

СБУ сообщила о подозрении бывшему ведущему каналов Медведчука и Мураева: о ком идет речь

18 января, 09:50 • 47842 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

12:59 • 34463 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

12:05 • 106303 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 129796 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 119854 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 156375 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 172606 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

13:12 • 30855 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

12:59 • 34463 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 143745 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 113076 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

17 января, 12:59 • 124505 просмотра
Актуальное
С начала суток почти 90 боевых столкновений, на Покровском направлении больше всего попыток врага потеснить ВСУ - Генштаб

С начала суток почти 90 боевых столкновений, на Покровском направлении больше всего попыток врага потеснить ВСУ - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 6909 просмотра

Read in English

На Покровском направлении зафиксировано 32 попытки врага потеснить украинских защитников. Всего с начала суток произошло 89 боевых столкновений на разных направлениях фронта.

На линии боевого соприкосновения ситуация остается сложной. От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады ряда населенных пунктов.

Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 16.00 18.01.2024 уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боёв зафиксировано на Покровском направлении. В течение суток, 18 января, от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Тимофеевка Харьковской области; Железный Мост Черниговской области; Поповка, Сосновка и Прогресс Сумской области.

Детали

Харьковское направление: враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Купянское направление: противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Глушковка подверглась удару КАБом.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак. 

ВС рф атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай Першотравневое, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек. На Марково враг сбросил два КАБа.

Украина и НАТО наработали новые механизмы сотрудничества для улучшения результатов на поле боя - Сырский17.01.25, 14:44 • 32930 просмотров

Торецкое направление: произошло 16 вражеских атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки. Украинские воины уже отбили 10 из них, бои продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить наших защитников.

Враг атаковал позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. 

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 28 атак противника, четыре боестолкновения еще продолжаются. 

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 12 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Отрадное, Разлив, Веселое и Темировку.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций наших войск в районе Новоданиловки.

Один раз безрезультатно враг пытался штурмовать позиции наших защитников на Приднепровском направлении.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий с начала суток не проводил.  

Продолжается операция в Курской области.

Украинские воины за сегодня отбили пять атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Враг нанес 224 артиллерийских удара, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня. 

Генштаб подтвердил поражение радиолокационной техники оккупантов: о чем идет речь17.01.25, 09:45 • 24888 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы