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Від коронавірусної інфекції у світі одужало вже 76 млн осіб

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 одужало 76 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 133 796 725 людей, з них одужало 76 041 564 осіб. Кількість померлих зросла до 2 900 922.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (31 000 05), Бразилія (13 279 857), Індія (13 279 857), Франція (5 000 023), Росія (4 563 026), Велика Британія (4 384 954), Італія (3 717 602) та Туреччина (3 689 866).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (560 084), Бразилії (345 025) та Мексиці (206 146).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 855 806. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 803 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 35 962 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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