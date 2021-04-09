От коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 76 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели 76 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 133 796 725 человек, из них выздоровели 76 041 564 человек. Количество умерших возросло до 2 900 922.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (31 000 05), Бразилия (13 279 857), Индия (13 279 857), Франция (50 000 23), Россия (4 563 026), Великобритания (4 384 954), Италия (3 717 602) и Турция (3 689 866).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (560 084), Бразилии (345 025) и Мексике (206 146).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 855 806. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 803 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 35 962 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.